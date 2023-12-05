В Таиланде при столкновении автобуса с деревом погибли 14 человек

По сведениям газеты Manager Daily, еще 35 получили ранения

БАНГКОК, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли и 35 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с деревом на юге Таиланда. Об этом сообщила газета Manager Daily.

По данным издания, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево в провинции Прачуапкхирикхан, примерно в 300 км к югу от Бангкока. ДТП произошло во вторник примерно в 01:00 по местному времени (понедельник 21:00 мск).

В консульском отделе посольства России в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что от властей информации о пострадавших россиянах не поступало.