5 декабря, 04:06

В Нью-Йорке в результате нападения с ножом погибли минимум пять человек

Вооруженный мужчина также ранил двоих полицейских, после чего его застрелили

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Не менее пяти человек, в том числе двое детей, погибли, еще трое получили ранения в результате поножовщины в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на городскую полицию.

По ее данным, двое сотрудников полиции были направлены по вызову к дому в боро (городской округ в Нью-Йорке) Куинс. У жилища они обнаружили мужчину, который после первых расспросов напал на них с кухонным ножом, нанес им обоим ранения и был в ответ застрелен.

У дома была обнаружена 11-летняя девочка с ножевыми ранениями, впоследствии признанная мертвой по прибытии в больницу, внутри - трое убитых, включая 12-летнего мальчика, а также пожилая женщина в критическом состоянии.

Подозреваемый опознан, ранее он уже подвергался аресту за домашнее насилие, отмечает ABC. Произошедший инцидент предварительно оценивается следствием как аналогичный по характеру, однако точные мотивы нападавшего пока не определены. 

Теги:
США