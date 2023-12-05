В Нью-Йорке в результате нападения с ножом погибли минимум пять человек

Вооруженный мужчина также ранил двоих полицейских, после чего его застрелили

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Не менее пяти человек, в том числе двое детей, погибли, еще трое получили ранения в результате поножовщины в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на городскую полицию.

По ее данным, двое сотрудников полиции были направлены по вызову к дому в боро (городской округ в Нью-Йорке) Куинс. У жилища они обнаружили мужчину, который после первых расспросов напал на них с кухонным ножом, нанес им обоим ранения и был в ответ застрелен.

У дома была обнаружена 11-летняя девочка с ножевыми ранениями, впоследствии признанная мертвой по прибытии в больницу, внутри - трое убитых, включая 12-летнего мальчика, а также пожилая женщина в критическом состоянии.

Подозреваемый опознан, ранее он уже подвергался аресту за домашнее насилие, отмечает ABC. Произошедший инцидент предварительно оценивается следствием как аналогичный по характеру, однако точные мотивы нападавшего пока не определены.