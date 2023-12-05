Жителя Бурятии осудят за незаконную добычу нефрита на 5 млн рублей

Ему грозит до четырех лет лишения свободы и штраф

ТАСС, 5 декабря. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Бурятии за незаконную добычу более чем 250 кг нефрита стоимостью около 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

"Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики, осуществившего самовольную добычу, хранение и транспортировку нефрита <...> общим весом свыше 250 кг и стоимостью около 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с мая 2022 года по март 2023 года мужчина самовольно добывал нефрит в Баунтовском районе.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы и штраф.