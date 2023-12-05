В Башкирии один школьник ранил другого ножом

Прокуратура проводит проверку

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Семиклассник ударил ножом в живот учащегося восьмого класса в школе в Башкирии. Пострадавший госпитализирован, сообщила пресс-служба МВД республики.

"Предварительно установлено, что ученик 7-го класса 2010 года рождения причинил травму имевшимся у него ножом ученику восьмого класса 2009 года рождения. Пострадавшему оказана медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел на территории одной из школ села Кармаскалы. "По предварительным данным, конфликт произошел из-за общей знакомой школьников - ученицы той же школы. Ранее подростки на профилактическом учете не состояли", - добавили в МВД.

По данному факту прокуратура проводит проверку на предмет безопасности пребывания детей в образовательной организации, а также исполнения закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.