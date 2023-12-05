В Приамурье нашли тело подростка рядом с сотовой вышкой

. По предварительной информации, он с нее упал

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Тело подростка 2007 года рождения нашли рядом с сотовой вышкой в Сковородинском районе в Амурской области, проводится проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В Сковородинском районе у сотовой вышки нашли тело подростка 2007 года рождения. По предварительной информации, он с нее упал", - сказали в пресс-службе.

На данный момент следственное управление СК РФ по региону проводит процессуальную проверку. Ход и ее результаты контролирует прокуратура Сковородинского района.