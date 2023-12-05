Часть ЛНР осталась без водоснабжения из-за аварии на насосной станции

В настоящее время специалисты определяют характер повреждения

ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Авария произошла на Славяносербской насосной станции в Луганской Народной Республике, прекращена подача воды по всем магистральным водоводам к нескольким городам региона. Об этом сообщили в администрации города Стаханов.

"В связи с аварией на Славяносербской насосной станции 3-го подъема Лозовский (площадка насосной станции) 4 декабря 2023 года прекращена подача воды на 100% по всем магистральным водоводам, городам и населенным пунктам - Славяносербский район, Перевальский район, город Алчевск, город Стаханов, город Брянка, потребителям от водовода D1000мм, относящимся к городам Кировск, Первомайск", - говорится в сообщении.

В настоящее время определяется характер повреждения.

В Telegram-канале правительства ЛНР уточнили, что, по предварительным данным, работы по устранению аварии продлятся около двух дней, привлечены 12 специалистов и шесть единиц техники.