СМИ: в Пакистане при взрыве пострадали не менее шести человек

Среди них есть дети

ИСЛАМАБАД, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек, включая трех детей, получили травмы в результате взрыва, произошедшего на дороге в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Об этом со ссылкой на представителей полиции и больницы сообщил телеканал Geo News.

По его данным, взрыв произошел около 09:10 (07:10 мск). Под цементным блоком у дороги было спрятано 4 кг взрывчатки.

Все пострадавшие госпитализированы, среди них есть дети в возрасте от 7 до 10 лет, состояние двух из них оценивается как критическое.

Представители спасательной службы сообщили телеканалу, что из-за взрыва были выбиты стекла соседних зданий и двух транспортных средств. Полиция начала поисковую операцию в близлежащих районах.