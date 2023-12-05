Экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск после предъявления обвинения

Бывший парламентарий подозревается в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман, подозреваемый в мошенничестве, будет объявлен в международный розыск после того, как ему будет предъявлено обвинение. Об этом сообщил журналистам начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.

Экс-депутат был объявлен в федеральный розыск 24 ноября после возбуждения уголовного дела о мошенничестве после обращений сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в состав "Голдман групп").

"Будет подготовлено постановление о привлечении Гольдмана в качестве обвиняемого, заочно, естественно. Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно и объявления в международный розыск. Тем самым, мы запустим процедуру экстрадиции из той страны, где он будет установлен", - сообщил Речицкий.

По его словам, сотрудниками полиции достоверно установлено, что Гольдман и его семья (жена и ребенок) находятся за пределами РФ. "30 октября Гольдман вылетел из Красноярска в Москву, далее в Минск. После чего Стамбул, Мальдивы и снова вернулся в Стамбул", - добавил начальник регионального главка. По его словам, были допрошены родственники и знакомые Гольдмана, а также направлены запросы в национальное центральное бюро Интерпола.

Гольдмана, который являлся депутатом заксобрания региона с 2011 года, досрочно лишили полномочий 23 ноября по уголовному делу о небрежном хранении оружия. Ранее суд установил, что в июле 2022 года Гольдман не исключил доступ посторонних лиц к карабину "Сайга-410К" и не менее пяти патронам к нему, которые хранил в вертолете. В марте 2023 года суд приговорил его к штрафу в 90 тыс. рублей по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем гибель человека.

Согласно данным системы СПАРК, холдинг Гольдмана занимается производством зерна, производством и продажей мясопродуктов, торговлей ГСМ.