В ЛНР 230 тыс. абонентов остались без воды из-за аварии на насосной станции

Работы по восстановлению подачи воды планируют завершить до 11 декабря, сообщили на госпредприятии "Лугансквода"

ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Авария на Славяносербской насосной станции стала причиной отключения воды у 230 тыс. абонентов, проживающих в нескольких населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко, подачу воды специалисты восстановят поэтапно, завершить все работы планируют до 11 декабря.

"В связи с аварией на Славяносербской насосной станции, произошедшей 4 декабря, прекращена подача воды 230 тыс. абонентам. Ориентировочные возможные сроки возобновления работы насосной станции - 6 декабря, после чего будет осуществляется поэтапное заполнение систем водоснабжения городов, оставшихся без воды", - сказал он.

Бидлюченко сообщил, что первым планируется запитать Славяносербск и населенные пункты Славяносербского района, 7 декабря - Алчевск, Перевальск и Перевальский район. "В Брянку и прилегающие населенные пункты, а также в Стаханов и Ирмино вода пойдет не ранее 8 декабря, в Алмазную - с 9 декабря, в Первомайск - только с 11 декабря", - отметил он.

Специалист подчеркнул, что аварийные бригады предприятия приступили к ликвидации аварии, для обеспечения жителей региона водой ежедневно будет задействовано 15 автоцистерн.