Авиакомпанию "Икар" оштрафовали за задержку рейса Иркутск - Пхукет

Штраф составил 20 тыс. рублей

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Оренбургская авиакомпания "Икар" оштрафована на 20 тыс. рублей за задержку чартерного рейса Иркутск - Пхукет более чем на трое суток. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В отношении авиаперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований). По результатам его рассмотрения общество признано виновным в нарушении прав пассажиров, ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года более чем на 72 часа был задержан вылет рейса Иркутск - Пхукет. Причинами стали неисправность судна и болезнь второго пилота. Экипаж был заменен, из Москвы была вызвана бригада техников для устранения неисправности самолета.

Прокуратура установила, что в нарушение федеральных авиационных правил пассажирам не была предоставлена информация о задержке рейса и ее причинах, перевозчик не обеспечил резервный самолет.

Рейса ожидали 434 пассажира, но в итоге в Таиланд вылетели 383, так как некоторые в связи с длительной задержкой отказались от полета.