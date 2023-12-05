На Сахалине признали виновным военнослужащего за оставление части в зоне СВО

Мужчину приговорили к шести годам колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд во вторник признал виновным военнослужащего по уголовному дело о самовольном оставлении части и назначил ему наказание в виде шести лет колонии общего режима и лишения воинского звания. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, военнослужащий лишен воинского звания гвардии ефрейтор. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, военнослужащий взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке", - рассказали в суде.

Установлено, что 4 июля подсудимый решил временно уклониться от службы в период мобилизации и военного положения, а также в условиях ведения боевых действий. Он самовольно покинул расположение подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике в зоне проведения специальной военной операции и проводил время по своему усмотрению до 4 сентября. Затем он самостоятельно явился в воинскую часть города Южно-Сахалинска.