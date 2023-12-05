В Удмуртии в ДТП с двумя легковушками и четырьмя грузовиками пострадали шесть человек

Столкновение произошло на 65-м км автодороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга"

ТАСС, 5 декабря. Шесть человек пострадали при столкновении двух легковых и четырех грузовых автомобилей в Удмуртии, об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

"На 65-м км автодороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга" на территории Можгинского района Удмуртии (вблизи д. Трактор), произошло столкновение двух легковых автомобилей и четырех грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП шесть человек были доставлены в медицинское учреждение. Движение на данном участке дороги в настоящее время затруднено.