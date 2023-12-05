В Башкирии частично разрушило школьную котельную

В результате инцидента погиб рабочий

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Школьная котельная в Аскинском районе Башкирии частично разрушена в результате инцидента с котлом, погиб 51-летний работник. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"По предварительным данным, около 08:30 5 декабря 2023 года при эксплуатации одного из двух котлов в котельной школы деревни Султанбеково произошел хлопок. В результате происшествия 51-летний оператор скончался, часть здания разрушена", - говорится в сообщении.

Детей отправили по домам из-за перебоя с отоплением школы.

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства и причины произошедшего и оценит соблюдение законодательства о промышленной и пожарной безопасности, а также охране труда, добавили в надзорном ведомстве.