Суд оставил под арестом экс-главу правительства Самарской области Кудряшова

Бывший чиновник является фигурантом дела о превышении должностных полномочий

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, сообщил ТАСС адвокат Артем Гладких.

"Меру пресечения оставили без изменений, будем обжаловать", - сказал собеседник агентства.

16 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал Кудряшова до 12 января, также был арестован врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев. 23 ноября Октябрьский районный суд Самары изменил меру пресечения Асееву с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее, по данным правоохранительных органов Самарской области, в здании правительства региона прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, правоохранительные органы выясняли, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства ветки метро. Губернатор подчеркнул, что строительство метро - это важнейший инфраструктурный проект для Самары, при этом завершение строительства ветки метро является крайне сложным проектом, поскольку конечная станция заходит в историческую часть города.