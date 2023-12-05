СК возбудил дело после нападения школьника на другого ученика

Инцидент произошел в селе Кармаскалы

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту нападения школьника на другого ученика в Башкирии, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Как установлено следствием, 5 декабря 2023 года в школе в селе Кармаскалы на перемене 13-летний подросток в ходе конфликта с 13-летним учеником из-за их общей знакомой ударил последнего ножом. Мальчику своевременно оказана медицинская помощь, угрозы жизни не имеется", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий допрашиваются родители несовершеннолетних, учащиеся, руководство и педагогический состав школы, исследуются условия обучения и жилищно-бытовые условия проживания семьи, добавили в СК.