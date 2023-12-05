У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр

БАНГКОК, 5 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 2 км к юго-западу от населенного пункта Калатаган с населением около 16 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 126 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

2 декабря на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,4. После него на юге-востоке страны, а также в Японии была объявлена угроза цунами. Помимо этого, сейсмологи зарегистрировали по меньшей мере 14 афтершоков магнитудой от 3 до 5,6.