В Кузбассе задержали 10 лжемедиков за незаконный оборот психотропных препаратов

Одного фигуранта дела заключили под стражу, а остальным избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Группу из 10 человек, которые выводили людей из алкогольной и наркотической зависимости с помощью психотропных препаратов без лицензии, задержали в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Кемеровской области - Кузбассе расследуется уголовное дело о незаконном обороте членами преступной группой сильнодействующих и психотропных веществ", - говорится в сообщении, в нем указано, что дело возбуждено в отношении 28-летнего иностранного гражданина и девяти местных жителей в возрасте от 25 до 59 лет.

По предварительным данным, в январе 2022 года 28-летний мужчина вместе с 52-летней женщиной решили оказывать медицинские услуги лицам при абстинентном состоянии, обусловленном интоксикацией организма алкогольными и другими психотропными веществами. Они привлекли еще восемь местных жителей, никто из них не был врачом и не имел соответствующей квалификации.

Установлено не менее 13 случаев, когда злоумышленники оказывали услуги местным жителям, находящимся в алкогольной или наркотической зависимости, услуги по выводу из абстинентного синдрома. Они вводили им капельным способом сильнодействующие и психотропные вещества без предварительной диагностики и соблюдения правил оказания медицинской помощи. В зависимости от роли каждого их обвиняют в преступлениях по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ч. 1 ст. 228.1 (незаконный сбыт психотропных веществ), ч. 2 ст. 234 (незаконные приобретение, хранение, незаконный сбыт сильнодействующих веществ), ст. 233 (незаконная подделка рецептов, дающих право на получение психотропных веществ), ст. 327 (подделка рецептов на получение сильнодействующих веществ) УК РФ.

Всего следователи провели 25 обысков, изъяли сильнодействующие и психотропные вещества, а также поддельные рецепты на их получение. Проведено 83 судебные экспертизы, допрошено более 80 свидетелей и потерпевших. Суд отправил 28-летнего мужчину под стражу, остальным избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.