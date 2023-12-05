В ДНР задержали лжесотрудника ФСБ

Злоумышленник за денежное вознаграждение предлагал услуги по комиссованию военнослужащих

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали лжесотрудника ФСБ, который за денежное вознаграждение предлагал услуги по комиссованию военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан житель Горловки, который представлялся сотрудником ФСБ России и предлагал российским военнослужащим услуги по комиссованию", - сообщили в управлении.

Кроме того, по месту жительства задержанного обнаружены: граната Ф-1, запал к гранате УЗГРМ-2, автомат Калашникова, 140 патронов калибра 7,62 мм.

Оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.