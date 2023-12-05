В Новосибирской области в военкомате обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

Он передан на экспертизу

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Предмет, схожий с самодельным взрывным устройством, обнаружили в военкомате Новосибирской области. Он передан на экспертизу, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

"По сообщению от службы безопасности военного комиссариата об обнаружении подозрительного предмета на место выехали сотрудники группы разминирования инженерно-технического отделения ОМОН "Сибирь" управления Росгвардии по Новосибирской области. Саперы ОМОН осмотрели находку и идентифицировали ее как предмет, схожий с самодельным взрывным устройством. Совместно с взрывотехниками УФСБ России по Новосибирской области подозрительный предмет был дообследован и с помощью специального оборудования приведен в безопасное состояние", - говорится в сообщении.

Элементы конструкции были направлены для проведения взрывотехнической экспертизы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что около двух часов ночи неизвестный подошел к зданию призывного пункта военного комиссариата Октябрьского и Центрального административного округа Новосибирска. Он положил на подоконник подозрительный предмет, напоминающий круглый корпус мультиварки. Когда предмет был обнаружен, на место были вызваны сотрудники спецслужб. Внутри предмета нашли СВУ с таймером.