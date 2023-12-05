В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль полицейского

СК возбудил дело

ТАСС, 5 декабря. Уголовное дело возбудили в Ингушетии по факту обстрела автомобиля под управлением 37-летнего сотрудника полиции. В результате посягательства полицейский не пострадал, ведется поиск злоумышленников. Об этом сообщает следственное управление СК России по Ингушетии.

"Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

По данным следствия, 4 декабря 2023 года в вечернее время на федеральной автодороге "Кавказ" в районе села Яндаре Назрановского района неустановленные лица на автомобиле Toyota Camry выстрелили не менее 4 раз из огнестрельного оружия калибра 9 мм в автомобиль "Лада-Гранта" под управлением 37-летнего сотрудника полиции. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Отмечается, что в результате посягательства сотрудник полиции не пострадал, автомобиль получил механические повреждения в виде разбитых стекол, а также пулевых отверстий в правой передней двери и подголовнике сиденья водителя.

"На место происшествия незамедлительно прибыли исполняющий обязанности руководителя следственного управления, руководитель, следователи и криминалисты Назрановского межрайонного следственного отдела, руководство ГУ МВД России по СКФО. В рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, изъяты 2 пули калибра 9 мм, назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц его совершивших", - говорится в сообщении ведомства.