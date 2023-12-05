Прокуратура попросила для экс-владельца банка "Югра" Хотина почти 10 лет колонии

Алексея Хотина обвиняют по делу о растрате более 23 млрд рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Гособвинение попросило Замоскворецкий суд Москвы назначить 9 лет и 10 месяцев колонии экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, обвиняемому по делу о растрате более 23 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы гособвинитель попросил назначить Хотину 9 лет и 10 месяцев колонии", - сказал собеседник агентства. Для Нины Черновой прокурор попросил девять лет колонии, для Дмитрия Шиляева - девять лет и три месяца, а для Алексея Нефедова гособвинение потребовало 9,5 года колонии.

Кроме того, каждому из подсудимых прокуратура попросила назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны.

Замоскворецкий суд Москвы 10 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с владельца находящегося на стадии банкротства банка "Югра" Алексея Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также с группы компаний "Русь-ойл". Как уточнял ТАСС представитель суда первой инстанции, "Русь-ойл" основана в 2013 году подконтрольными Хотину структурами и ведет деятельность по добыче полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе и в Сибири. Генпрокуратурой РФ в суде было доказано получение Хотиным незаконного дохода, выраженного в уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и от уплаты налога на добавленную стоимость хозяйственными обществами, входящими в "Русь-ойл".

К уголовной ответственности, кроме бенефициарного владельца банка "Югра" Хотина, привлечены и принимают участие в судебном процессе президент кредитного учреждения Алексей Нефедов, председатель правления Дмитрий Шиляев и директор филиала в Москве Нина Чернова. Никто из фигурантов дела вину не признает.