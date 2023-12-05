МЧС опровергло информацию о взрыве газа в многоквартирном доме в Казани

При этом в ведомстве сообщили о ликвидации пожара в многоквартирном доме, в результате которого погиб один человек

КАЗАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Информация о том, что в многоквартирном доме в Казани произошел взрыв бытового газа, не соответствует действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"В Казани спасатели МЧС России ликвидировали пожар. В комнате горели личные вещи на площади 3 кв. м. В горящем жилье обнаружено тело мужчины. Окно лопнуло из-за высокой температуры, характерный звук услышали очевидцы", - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что из подъезда на улицу самостоятельно вышли семь человек, включая ребенка.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали, что в жилом доме на улице Спартаковской в Казани взорвался газ. Очевидцы услышали взрыв, затем из квартиры вылетели стекла и начался пожар. Мужчина, который находился внутри, погиб.