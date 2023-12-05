В Брянской области в ДТП с тремя машинами погибли три человека

Еще один пострадал

ТАСС, 5 декабря. Три человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Карачевском районе Брянской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Предварительно, в результате ДТП погибли три человека, один пострадал", - сказали в ведомстве.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, во вторник в 10:27 в Карачевском районе Брянской области на автодороге федерального значения Р-120 "Орел - Брянск - Смоленск" вблизи поворота на населенный пункт Мариничи произошло ДТП с участием трех автомобилей.

"К месту вызова были направлены пожарно-спасательный расчет ПСЧ-42 и спасатели ПСО ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр", - сообщили в пресс-службе.