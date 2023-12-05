В аэропорту Комсомольска-на-Амуре совершил посадку Ан-12 с нарушением рулевого управления

Пострадавших нет

ТАСС, 5 декабря. Самолет Ан-12 из Певека благополучно сел в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре с нарушением рулевого управления. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"В аэропорту Хурба совершил успешную посадку самолет Ан-12 после сообщения об отказе тримера руля управления. На борту находились восемь человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливается, что стало причиной происшествия.

Военно-транспортный самолет Ан-12 разработан авиационным научно-технических комплексом им. О. К. Антонова в 1950-х годах.