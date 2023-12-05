В Вологде несколько школ получили угрозы о терактах

Учебный процесс не приостановили

ТАСС, 5 декабря. Несколько школ Вологды, учителя и учащиеся получили угрозы о готовящихся массовых терактах в школах города. Вся информация передана в правоохранительные органы, учебный процесс не приостановлен, сообщили ТАСС в департаменте образования Вологодской области.

"Со вчерашнего дня идет рассылка с угрозами террористического характера, как на телефоны педагогов учебных заведений, так и на мобильные телефоны учащихся. Департамент рекомендовал не переходить по ссылкам, не отвечать на сообщения, а сразу блокировать. Учебный процесс не приостановлен", - сообщили в департаменте.

Проведены беседы по данному вопросу с учащимися. Информация с ссылкой на вредоносную группу в социальной сети передана для работы в управление ФСБ по области, добавили в департаменте.

Как сообщили ТАСС в антитеррористической комиссии Вологодской области, фиксируются факты рассылки в социальных сетях информации о готовящихся терактах в учебных заведениях региона.

"В результате проверки распространяющейся информации правоохранительными органами установлено, что она является ложной. Идентичные вбросы, направленные на дестабилизацию обстановки, были зафиксированы в других регионах России", - сообщили в комиссии.