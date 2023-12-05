ВСУ обстреляли шахту им. Скочинского в Донецке

Повреждена инфраструктура

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли шахту имени А. А. Скочинского в Донецке, повредив оборудование, транспорт и помещения. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства угля и энергетики ДНР.

"Разбит автобус, который мы только недавно восстановили для того, чтобы возить горняков на смены, 2 КрАЗа, всего порядка 16 единиц техники, полностью снесен забор гаража. Оценить ущерб в полном объеме пока невозможно", - приводятся в сообщении слова и.о. директора предприятия Дмитрия Хаблова.

Никто из персонала не пострадал, шахта продолжает работать в штатном режиме.