5 декабря, 10:27
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли шахту им. Скочинского в Донецке

Повреждена инфраструктура

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли шахту имени А. А. Скочинского в Донецке, повредив оборудование, транспорт и помещения. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства угля и энергетики ДНР.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Разбит автобус, который мы только недавно восстановили для того, чтобы возить горняков на смены, 2 КрАЗа, всего порядка 16 единиц техники, полностью снесен забор гаража. Оценить ущерб в полном объеме пока невозможно", - приводятся в сообщении слова и.о. директора предприятия Дмитрия Хаблова.

Никто из персонала не пострадал, шахта продолжает работать в штатном режиме. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР