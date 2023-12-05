Бывший военный в Калуге получил условный срок за разглашение гостайны в Telegram-чатах

Как сообщили в ФСБ, подсудимый опубликовал данные о строительстве и функционировании особо охраняемых объектов

КАЛУГА, 5 декабря. /ТАСС/. Калужский районный суд признал бывшего военнослужащего виновным в разглашении государственной тайны и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Мужчина выложил в открытые Telegram-чаты данные о строительстве и работе особо охраняемых объектов, сообщили в пресс-службе УФСБ по Калужской области.

"Калужским районным судом подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 1,5 года лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны) было возбуждено по факту публикации в открытых Telegram-чатах данных о строительстве и функционировании особо охраняемых объектов. В пресс-службе уточнили, что бывшему военнослужащему сведения были доверены во время службы.