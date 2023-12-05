В Челябинске сотрудники ФСБ задержали замруководителя областного управления ФССП

Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали заместителя руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по подозрению в том, что она давала незаконные указания о снятии арестов со счетов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следственное управление СК России по региону в отношении нее возбудило уголовное дело. Сегодня подозреваемую задержали сотрудники УФСБ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, силовики также провели обыски на рабочем месте подозреваемой и у нее дома. В пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области подтвердили оперативное сопровождение уголовного дела.