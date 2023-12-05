Суд оштрафовал Тelegram за неисполнение предписания Роскомнадзора

Компания должна будет выплатить 4 млн рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мировой суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Признать компанию Telegram Messenger Inc. виновной в совершении административного правонарушения по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи) и назначить штраф в размере 4 млн рублей", - сказала представитель суда.

В июле Госдума приняла закон о штрафах за неисполенение владельцами соцсетей их обязанностей. Санкция данной статьи влечет наложение штрафа юридическим лицам в размере от 4 млн до 6 млн рублей.

Telegram - мессенджер для обмена сообщениями, звонками, файлами и создания групп и каналов.