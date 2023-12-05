В Москве арестовали мужчину за убийство бабушки молотком

Обвиняемый признал вину

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве бабушки в квартире на Площади Победы в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 34-летнему мужчине, обвиняемому в совершении убийства своей бабушки. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

3 декабря в квартире жилого дома по Площади Победы обвиняемый во время ссоры со своей 79-летней бабушкой ударил ее молотком по голове, в результате женщина умерла на месте. В надзорном ведомстве отметили, что мужчина признал вину в совершении преступления. "Он пояснил, что ссора с бабушкой возникла из-за просьбы сходить в магазин, после чего он взял молоток и нанес женщине несколько ударов по голове", - пояснили в пресс-службе. Против избрания ему заключения под стражу обвиняемый не возражал.

Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.