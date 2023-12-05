Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей Майкла Наки за нарушение закона об иноагентах

Журналиста ранее заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы назначил штраф в размере 30 тыс. рублей журналисту и блогеру Майклу Наки (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Наки виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее Наки был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Он находится за пределами России и объявлен в международный розыск.