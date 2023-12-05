Число погибших при ударе циклона "Мичаунг" по юго-востоку Индии достигло 12

Еще 11 человек получили серьезные травмы

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли и еще 11 получили серьезные травмы в результате происшествий, вызванных циклоном "Мичаунг", который ударил по штату Тамилнад. Как сообщает телеканал NDTV, жертвы зафиксированы в основном в столице штата Ченнаи.

Ранее газета The Pioneer со ссылкой на спасательные службы сообщала о семи погибших.

Циклон, который принес штормовой ветер и мощные ливни, завис над городом и прилегающими районами. Ветер валил деревья и вышки освещения, вызвал разрушения домов. Властями сформировано несколько групп реагирования для проведения работ по оказанию помощи во всех пострадавших от дождя районах.

Правительство штата организует пункты временного размещения (ПВР) беженцев в результате стихии. Как сообщил журналистам главный министр штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин, в девяти пострадавших районах штата, в том числе в Ченнаи, было создано в общей сложности 61 666 ПВР и центров помощи. По его словам, беженцам роздано около 1,1 млн сухих пайков и 100 тыс. пакетов с молоком.