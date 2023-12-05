Суд оставил в силе приговор осужденным за убийство младенца врачам из Калининграда

В сентябре 2022 года Елену Белую и Элину Сушкевич осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор Московского областного суда по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, осужденных за убийство младенца в роддоме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор Белой и Сушкевич оставлен без изменений", - сказала собеседница агентства. Защита добивалась в кассации отмены приговора.

В сентябре 2022 года ранее исполнявшую обязанности главного врача родильного дома №4 Калининградской области Белую и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Мособлсуд действия Белой квалифицировал как организацию убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства. Согласно данным суда, в ноябре 2019 года, чтобы не ухудшать показатели статистики медучреждения, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце, Белая организовала его убийство с помощью Сушкевич, которая ввела ребенку лекарственный препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных.

В 2020 году их судили в Калининграде по этому делу. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт, но решение было отменено, а дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд, где коллегия присяжных заседателей сочла вину врачей доказанной. Обе осужденные отбывают наказание в Калининградской области.