В Туле убийцу пятилетнего мальчика приговорили к 17 годам колонии

В октябре 2022 года женщина оставила сына со своим сожителем, который разозлился на непослушание ребенка и избил его до смерти

ТАСС, 5 декабря. Суд в Туле приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который до смерти избил пятилетнего мальчика, сообщила в Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК по Тульской области.

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что с лета 2020 года по осень 2022-го женщина с ребенком и своим сожителем арендовали дом в Богородицком районе Тульской области. По данным следствия, в октябре 2020 года женщина уехала на неделю, оставив в доме пятилетнего сына с мужчиной, который в один из дней разозлился на непослушание ребенка, избил его до смерти, а после завернул тело в плед и закопал в лесу.