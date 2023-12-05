Суд оставил в силе приговор готовившему теракт на Ставрополье стороннику "Правого сектора"

Виктора Бачинина приговорили к 10 годам лишения свободы

СТАВРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Апелляционный военный суд оставил в силе приговор мужчине, который планировал совершить подрыв здания отдела МВД на Ставрополье. Сторонник "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) проведет 10 лет в колонии, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления ФСБ.

"Решением Южного окружного военного суда Бачинин Виктор Сергеевич <…> приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в исправительной колонии особого режима, оставшуюся часть наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 210 тыс. рублей и ограничением свободы сроком один год и шесть месяцев. Апелляционный военный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной адвокатом Бачинина, решение суда первой инстанции оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

По данным управления, мужчина присягнул на верность одному из членов экстремистской организации "Правый сектор". Он закупал компоненты для совершения подрыва здания местного отдела МВД.

Совершить теракт мужчине не удалось, он был задержан сотрудниками управления ФСБ. Дома у него обнаружили и изъяли тротиловую шашку с электродетонатором, карту с изображением местного отдела полиции и экстремистской организации.