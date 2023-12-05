В Ульяновске группа несовершеннолетних напала на 10-летнюю девочку

Ребенка госпитализировали

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту нападения на 10-летнюю девочку группы несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством.

"Предварительно установлено, что 4 декабря в Засвияжском районе города Ульяновска в результате нападения группы несовершеннолетних 10-летняя девочка получила телесные повреждения", - отмечается в сообщении.

По информации следственного управления, в настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей.

Следственные органы СК РФ по Ульяновской области проводят доследственную проверку по факту травмирования девочки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.