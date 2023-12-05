Экс-преподаватель нижегородского вуза получила условный срок за фейки о ВС РФ

По версии суда, она "распространяла проукраинскую идеологию" и "внушала студентам враждебное отношение к собственному государству" на лекциях

ТАСС, 5 декабря. Бывший доцент кафедры финансов и правового регулирования финансового рынка Нижегородского института управления РАНХиГС осуждена на три года условно за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Судом ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на срок два года", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что преподаватель публично дискредитировала ВС РФ, на лекциях "распространяла проукраинскую идеологию" и "внушала студентам враждебное отношение к собственному государству", используя ложную информацию.