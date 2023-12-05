Стоимость услуг задержанного в ДНР лжесотрудника ФСБ превышала 1 млн рублей

СК возбудил дело по факту мошеннических действий

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Стоимость услуг задержанного в Донецкой Народной Республике (ДНР) лжесотрудника ФСБ превышала 1 млн рублей. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета РФ по ДНР.

Ранее в региональном управлении ФСБ сообщили ТАСС о задержании в Горловке лжесотрудника ФСБ, который предлагал военнослужащим помощь в комиссовании со службы.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере). По версии следствия, в конце ноября 2023 года подозреваемый пообещал потерпевшему оказать содействие в увольнении с военной службы по медицинским показаниям. Вводя последнего в заблуждение, фигурант сообщил, что обладает возможностями и необходимыми связями в правоохранительных органах и медицинских организациях, с помощью которых за денежное вознаграждение в размере 1 млн 300 тыс. рублей может решить его вопрос", - сообщили в следственном управлении.

Там уточнили, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, после чего следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.