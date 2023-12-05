В Югре в отношении судебных приставов возбудили дело о превышении полномочий

По версии следствия, подозреваемые не предпринимали никаких мер о взыскании алиментов, имея в распоряжении соответствующие исполнительные производства

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности и превышении полномочий возбуждено в отношении судебных приставов в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"По материалам прокурорской проверки в отношении судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из иной личной заинтересованности)", - сказано в сообщении.

По словам собеседника агентства, с июня 2020 года по ноябрь 2023-го в производстве судебных приставов-исполнителей находились исполнительные производства о взыскании алиментов. При этом подозреваемые никаких мер о взыскании данных платежей не предпринимали.

Как уточнили ТАСС в силовых структурах региона, подозреваемыми по делу проходят шесть человек.

В следственном управлении СК по Югре отметили, что общая сумма задолженности по исполнительным производствам превысила 500 млн рублей.