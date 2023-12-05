Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры по делу о взятке в 3,5 млн рублей

Изначально Максима Паршина отправили под домашний арест, однако прокуратура обжаловала это решение и чиновника заключили под стражу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину и гендиректору ООО "БФТ-холдинг" Александру Моносову по делу о взятке в 3,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил продлить Паршину и Моносову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 марта 2024 года ", - сказали в суде.

Паршину предъявлено обвинение по ч. 6 ст 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Моносов обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Паршина задержали в начале июля. Изначально суд отправил его под домашний арест, однако прокуратура обжаловала это решение и чиновника заключили под стражу.

Паршин с 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития РФ, где отвечал за развитие электронных госуслуг. В феврале 2013 года назначен на должность заместителя генерального директора "Почты России". В 2014-2015 годах работал заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости. 16 августа 2018 года назначен заместителем министра цифрового развития РФ. Занимался программой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.