В Екатеринбурге опрокинулась машина и сбила двух пешеходов на переходе

Пострадавших госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля при перестроении не справился с управлением, машина опрокинулась и сбила двух пешеходов в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Инцидент произошел в районе дома 51 по улице С. Дерябиной около 15 часов (13:00 мск). По предварительным данным, 49-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Delica, двигаясь со стороны улица Объездная в направлении улицы Академика Бардина, при перестроении в правый ряд не справился с управлением, допустил опрокидывание автомашины с последующим наездом на двух пешеходов, ожидающих разрешающего сигнала светофора на островке безопасности. В результате происшествия пешеходы получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в лечебные организации для оказания помощи.