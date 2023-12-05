В Ростове-на-Дону суд приговорил участницу нацбатальона "Айдар" к пяти годам колонии

Свою вину подсудимая признала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил гражданку Украины Наталью Придатченко, которая участвовала в обеспечении деятельности нацбатальона "Айдар" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), к пяти годам колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Придатченко Натальи Ивановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ. <…> В соответствии с приговором суда Придатченко признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пяти лет в колонии-поселения", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе 2020 года Придатченко добровольно заключила трехлетний контракт с Министерством обороны Украины о прохождении воинской службы. После окончания курсов первоначальной подготовки она была направлена в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар", где выполняла отведенную ей роль в обеспечении деятельности террористического сообщества. В период с 1 июня 2020 года по 25 апреля 2021-го подсудимая несла службу на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, работая поваром в нацбатальоне. В ноябре 2021 года Придатченко прекратила свою деятельность в террористическом сообществе по состоянию здоровья.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, свою вину подсудимая признала. Приговор в законную силу не вступил, добавили в суде.