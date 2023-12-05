Суд признал законным арест обвиняемого в оправдании терроризма бойца ММА Якубова

Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты спортсмена

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей бойца смешанных единоборств (ММА) Ильяса Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты Якубова, постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу признано законным", - сказала собеседница агентства.

Спортсмен обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Как выяснили следователи, в видеоролике на своей странице в соцсетях Якубов высказался за оправдание терроризма. Он был объявлен в федеральный розыск, а позднее задержан в одном из столичных аэропортов, куда он прилетел из ОАЭ.