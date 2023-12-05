В Кении около 150 человек погибли из-за наводнений

По данным регионального издания MalindiKenya, всего пострадали 452 тыс. человек

НАЙРОБИ, 5 декабря. /ТАСС/. Число погибших из-за наводнений в различных районах Кении, вызванных ураганом "Эль Ниньо", выросло до 142. Об этом сообщает региональное издание MalindiKenya со ссылкой на представителя властей Исаака Мвауру.

Как отмечается, из-за дождей и наводнений за последние три недели сильнее всего пострадали восточные прибрежные регионы страны, где произошли разрушения инфраструктуры. Многие дороги оказались затоплены, из-за падения деревьев были сломаны линии электропередач. Кроме того, по данным Красного Креста, около 60 тыс. семей потеряли дома и вынуждены были переместиться в лагеря для беженцев. Всего от наводнений пострадали 452 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 71 погибшем в результате наводнений с начала ноября.

Дожди прекратились и в стране установилась ясная солнечная погода. При этом дороги, соединяющие столицу Кении с прибрежными районами, остаются перекрытыми из-за ремонтных работ, отмечает издание.

Сильные дожди начались в Кении во второй половине октября и продолжаются до сих пор. Наводнения затронули как прибрежные районы на востоке страны, так и области на юго-востоке и севере. Как отмечается, дожди усилились во второй половине ноября, в том числе вблизи столицы Найроби, которая расположена в горной местности. Наибольший урон нанесен прибрежному городу Момбаса, многие районы которого оказались под водой.

От наводнений также пострадали соседние с Кенией Танзания и Сомали. Количество погибших в Танзании достигло 63, а в Сомали - порядка 30 человек.