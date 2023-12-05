Сына главы "Тайгана" в Крыму приговорили к четырем годам за ДТП с погибшими

Ярослав Зубков будет отбывать наказание в колонии-поселении

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Симферопольский районный суд в Республике Крым приговорил к четырем годам колонии-поселения Ярослава Зубкова, сына владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, за ДТП, в котором погибли три человека. О приговоре сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, имя подсудимого ТАСС уточнили в правоохранительных органах.

"26 июня 2022 года около 17 часов водитель автомобиля BMW, осуществляя движение по автомобильной дороге "Таврида", <...> допустил наезд на автомобили Renault и Nissan, которые находились на дороге в Белогорском районе в связи с выяснением обстоятельств ранее произошедшего между ними ДТП. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Renault, среди которых 15-летний подросток, погибли. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю, обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне. Суд также лишил подсудимого права управления транспортом на три года после освобождения.

Дело рассматривалось по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).