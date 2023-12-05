Суд рассмотрит иск о моральном вреде на 21 млн рублей за подмену детей в роддоме

По версии следствия, женщин подменили в Тульской области в 1969 году

ТАСС, 5 декабря. Две женщины заявили в суд в Тульской области о том, что их подменили в роддоме 13 сентября 1969 года и попросили взыскать компенсацию морального вреда. Иск на 21 млн рублей подан пятью заявительницами, в числе которых мать одной женщины и две сестры другой, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"Истцы просят взыскать в их пользу с Российской Федерации в лице ответчиков компенсацию морального вреда в общей сумме 21 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, предварительное заседание по делу назначено на 19 декабря в 11:00, он пройдет в Суворовском межрайонном суде города Белева.

Как уточняется в сообщении, иск подан к Белевской центральной больнице, Министерству здравоохранения Тульской области и Министерству финансов Тульской области.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, женщины заявили, что 13 сентября 1969 года в роддоме Белева были рождены две девочки, одной из них - Косенковой - часто говорили, что она не похожа на членов семьи, из-за чего та переживала, встречалась с акушеркой роддома, а в 2021 году она втайне от матери сдала тест ДНК, который подтвердил отсутствие родства с воспитавшей ее женщиной.

Как уточняется в сообщении, Косенкова обратилась на федеральный телеканал, где для телепередачи сделали генетическую экспертизу, ее результат также показал отсутствие родства с женщиной, которую она называла мамой. Как следует из опубликованных пресс-службой данных, Косенкова разыскала также рожденную 13 сентября 1969 года в том же роддоме Коробкову, ей тоже для телепередачи провели экспертизу по ДНК, которая подтвердила ее родство с воспитавшей Косенкову женщиной. "Данный факт поверг всех в большой шок и привел к большим моральным потрясениям", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы суда, у Коробковой ранее умерли родители, а две ее сестры также испытали шок, так как никогда не сомневались в родстве.