В ДНР боевика "Азова" приговорили к 28 годам за убийство жителей Мариуполя

Александр Нарыжный расстрелял двоих человек ради автомобиля

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил боевика группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) к 28 годам колонии строгого режима за убийство двоих жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего кочегара котельной хозяйственного взвода роты материально-технического обеспечения 12 бригады отдельного отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины Александра Нарыжного. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, сопряженное с разбоем), пп. "а", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

Суд приговорил Нарыжного к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Установлено, что осужденный расстрелял двоих человек ради автомобиля. Преступление было совершено в районе завода "Азовсталь".