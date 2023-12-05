В Чувашии участника массовой драки подозревают в наезде на полицейского

Возбуждено уголовное дело

ЧЕБОКСАРЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Чувашии, которого подозревают в участии в массовой драке и преступлении против полицейского. Правоохранители считают, что при попытке скрыться он протащил стража порядка на капоте своего автомобиля, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя <…> Батыревского муниципального округа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти)", - отмечается в сообщении.

Подозреваемый задержан. Ночью 3 декабря сотрудники патрульно-постовой службы прибыли к кафе в селе Батырево по сообщению о массовой драке. По версии следствия, один из участников конфликта проигнорировал требования сесть в патрульную машину и попытался скрыться, сев в автомобиль к своему знакомому.

"Инспектор ДПС <…> встал перед машиной. <…> Подозреваемый, находясь за рулем <…>, совершил наезд на полицейского, который <…> оказался на капоте, протащив его <…> несколько метров. После остановки машины <…> злоумышленник опять начал движение, протащив потерпевшего, удерживающегося за стойки, еще несколько метров", - уточняют в следственном управлении.

В сообщении, распространенном МВД по Чувашии, отмечается, что по факту драки в селе Батырево в отдел полиции были доставлены 11 человек. "На законные требования полицейских прекратить конфликт собравшиеся не реагировали. Более того, один из участников конфликта нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции, хватал их за форменную одежду. Для пресечения противоправных действий и задержания 21-летнего нападавшего полицейскими была применена физическая сила", - подчеркивают правоохранители.