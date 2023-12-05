В Петербурге возбудили дело после массовой драки мигрантов у "Лахта-центра"

По информации следствия, трудовые мигранты 4 декабря наносили прохожим множественные удары руками и ногами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой драки мигрантов рядом с небоскребом "Лахта-центр" в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, неустановленные лица из числа трудовых мигрантов вечером 4 декабря в присутствии большого количества очевидцев, используя незначительный повод для конфликта, организовали массовую драку недалеко от бизнес-центра, нанося прохожим множественные удары руками и ногами. Один человек в результате обратился за медицинской помощью.

Причастных к преступлению лиц устанавливают.