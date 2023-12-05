Виновник ДТП с маршруткой в Астрахани получил два года колонии

В результате аварии погиб человек, еще пять пострадали

АСТРАХАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Кировский суд в Астрахани приговорил к двум годам колонии-поселения местного жителя, который в сентябре текущего года, управляя легковым автомобилем, совершил столкновение с пассажирской "Газелью", повлекшее гибель человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Кировский районный суд города Астрахани вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил осужденному наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок два года", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Астраханской области сообщали, что 29 сентября в результате столкновения автомобиля BMW и пассажирской "Газели" в Астрахани погибла пассажирка маршрутного такси, еще пять пассажиров были госпитализированы.

По версии следствия, 33-летний житель Астрахани, управляя автомобилем, допустил нарушение требований правил дорожного движения и проигнорировал дорожный знак 2.4. "Уступите дорогу", выехал на перекресток, где совершил столкновение с автобусом, осуществлявшим перевозку пассажиров по установленному маршруту. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирке автобуса причинены телесные повреждения, от которых она умерла до приезда скорой помощи.